Lucas Dorado ‘El Sueño’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

19h30 & 21h30

« El Sueño » est l’embranchement musical de deux mondes et de leurs histoires. Lucas Dorado se sent à l’aise dans plusieurs cultures en raison de ses origines (Argentine et Suisse). Dans sa musique il harmonise le folklore argentin avec de nouvelles sonorités tirées du jazz qui lui est très familier.

Lucas Dorado / vibraphone

Fabrizio Colombo / bandonéon

Gabriel Zamora / guitare

Juan Villarroel / basse

Sacha Souêtre / batterie

22h30

Jam session Jazz/World, animée par Lucas Dorado Quartet !

Lucas Dorado / vibraphone

Gabriel Zamora-Cortese / guitare

Idrîs-Félix Bahri / basse

Jérôme Renaud / batterie

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

Piano à queue & batterie sur place

Le mercredi 12 novembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR

Tarif Jam session : 5 EUR Tout public.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/