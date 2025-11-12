Lucas Dorado ‘El Sueño’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris
Lucas Dorado ‘El Sueño’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris mercredi 12 novembre 2025.
19h30 & 21h30
« El Sueño » est l’embranchement musical de deux mondes et de leurs histoires. Lucas Dorado se sent à l’aise dans plusieurs cultures en raison de ses origines (Argentine et Suisse). Dans sa musique il harmonise le folklore argentin avec de nouvelles sonorités tirées du jazz qui lui est très familier.
Lucas Dorado / vibraphone
Fabrizio Colombo / bandonéon
Gabriel Zamora / guitare
Juan Villarroel / basse
Sacha Souêtre / batterie
22h30
Jam session Jazz/World, animée par Lucas Dorado Quartet !
Lucas Dorado / vibraphone
Gabriel Zamora-Cortese / guitare
Idrîs-Félix Bahri / basse
Jérôme Renaud / batterie
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
Piano à queue & batterie sur place
Le mercredi 12 novembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR
Tarif Jam session : 5 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-12T20:00:00+01:00
fin : 2025-11-13T03:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-12T19:00:00+02:00_2025-11-12T02:00:00+02:00
