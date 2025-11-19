LUCAS ET VEUFLA – LUCAS ET VEUFLA – EN RODAGE – THEATRE A L’OUEST Rouen

LUCAS ET VEUFLA – LUCAS ET VEUFLA – EN RODAGE Début : 2026-02-24 à 21:00. Tarif : – euros.

Lucas & Veufla, humoristes talentueux et prometteurs – surtout Veufla – ont l’honneur de vous proposer leur premier spectacle en duo. Pour les décrire, nous dirons que le premier n’est pas toujours très attentif quand il s’agit du brossage de dents, et que le second rédige cette description. Épique, profond et humaniste, “Les Misérables” de Victor Hugo est un chef d’œuvre. Ce spectacle, quant à lui, a le mérite de vous faire rire et vous réserve moult surprises. Tellement de surprises, que, parfois, même les artistes sur scène seront surpris. Vous vivrez un moment exceptionnel et rempli de joie, tout l’inverse de ce qu’ont vécu les parents de Lucas le 14 juin 2002, jour de sa naissance.

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76