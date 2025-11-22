Lucas-Maths en dédicace à Cutura Rambouillet ! Cultura Rambouillet Rambouillet

Lucas-Maths en dédicace à Cutura Rambouillet !

Cultura Rambouillet Centre Commercial du Bel Air, 78120 Rambouillet Rambouillet Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Lucas-Maths en dédicace au magasin Cultura Rambouillet.

Lucas Markarian, alias “Lucas-Maths” sur TikTok, est un professeur de mathématiques devenu star des réseaux sociaux avec ses vidéos pédagogiques virales qui cumulent plusieurs millions de vues.

.

Cultura Rambouillet Centre Commercial du Bel Air, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France +33 9 39 03 03 49

English :

Lucas-Maths in signing session at Cultura Rambouillet.

Lucas Markarian, aka ?Lucas-Maths? on TikTok, is a math teacher who has become a star of the social networks, with his viral teaching videos racking up millions of views.

German :

Lucas-Maths signiert im Cultura-Geschäft in Rambouillet.

Lucas Markarian, alias Lucas-Maths auf TikTok, ist ein Mathematiklehrer, der mit seinen viralen Lehrvideos, die mehrere Millionen Aufrufe verzeichnen, zum Star der sozialen Netzwerke geworden ist.

Italiano :

Lucas-Maths durante una sessione di autografi a Cultura Rambouillet.

Lucas Markarian, alias Lucas-Maths su TikTok, è un insegnante di matematica che è diventato una star dei social network grazie ai suoi video didattici virali, che hanno accumulato diversi milioni di visualizzazioni.

Espanol :

Lucas-Maths en una sesión de firmas en Cultura Rambouillet.

Lucas Markarian, alias Lucas-Maths en TikTok, es un profesor de matemáticas que se ha convertido en una estrella de las redes sociales con sus vídeos didácticos virales, que acumulan varios millones de visitas.

L’événement Lucas-Maths en dédicace à Cutura Rambouillet ! Rambouillet a été mis à jour le 2025-11-07 par Conseil Départemental des Yvelines