Lucas & Veufla : En carence de fer et en rodage Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Humour Lucas & Veufla, humoristes talentueux et prometteurs (surtout Veufla), ont l’honneur de vous proposer leur premier spectacle en duo. Pour les décrire, nous dirons que le premier n’est pas toujours très attentif quand il s’agit du brossage de dents, et que le second rédige cette description. Épique, profond et humaniste, « Les Misérables » de Victor Hugo est un chef-d’œuvre.Ce spectacle, quant à lui, a le mérite de vous faire rire et vous réserve moult surprises. Tellement de surprises que, parfois, même les artistes sur scène seront surpris. Vous vivrez un moment exceptionnel et rempli de joie, tout l’inverse de ce qu’ont vécu les parents de Lucas le 14 juin 2002, jour de sa naissance. PS : Si vous croisez Lucas à la sortie, faites lui croire que vous n’avez rien payé pour le spectacle svp. Représentations les 7 et 8 avril 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/