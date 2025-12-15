LUCAS & VEUFLA EN CARENCE DE FER ET EN RODAGE l’Estrade Bordeaux

LUCAS & VEUFLA EN CARENCE DE FER ET EN RODAGE Vendredi 27 mars 2026, 20h30 l’Estrade Gironde

Tarif plein 16€ / Tarif réduit 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T22:00:00+01:00

Lucas & Veufla, humoristes talentueux et prometteurs – surtout

Veufla – ont l’honneur de vous proposer leur premier spectacle

en duo.

Pour les décrire, nous dirons que le premier n’est pas

toujours très attentif quand il s’agit du brossage de dents,

et que le second rédige cette description.

Épique, profond et humaniste,“Les Misérables” de Victor Hugo

est un chef d’œuvre. Ce spectacle, quant à lui, a le mérite de vous

faire rire et vous réserve moult surprises. Tellement de surprises,

que, parfois, même les artistes sur scène seront surpris.

Vous vivrez un moment exceptionnel et rempli de joie, tout

l’inverse de ce qu’ont vécu les parents de Lucas le 14 juin 2002,

jour de sa naissance.

Ouverture des portes: 19H30

Début du spectacle et fermeture des portes: 20H30

Nous avons à cœur d’accueillir tous les publics. La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite — contactez-nous pour toute question ou besoin d’accompagnement spécifique.

L’Estrade 137 Rue des Terres de Borde (en face du 126), Parvis de Belcier, Gare de Bordeaux Saint-Jean 33800 Bordeaux.

l’Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/lucas-veufla-en-carence-de-fer-et-en-rodage »}]

Lucas & Veufla, humoristes talentueux et prometteurs – surtout Veufla – ont l’honneur de vous proposer leur premier spectacle en duo.