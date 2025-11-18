Lucea impasse du maraicher Chécy

Lucea Jeudi 11 décembre, 12h00 impasse du maraicher Loiret

Lucea, est l’éclat magique de la bougie artisanale.

Chaque bougie est fabriquée à la main avec passion, en utilisant uniquement de la cire végétale française.

Nos parfum, véritable âme de nos créations proviennent directement de Grasse, garantissant des fragrances d’une richesse exceptionnelles.

Allumé votre bougie et laissez-vous porter par des parfums délicats, gourmands, fruités ou florales, tel que la vanille, le caramel beurre salé, l’abricot ou encore l’hibiscus.

La recette de ses créations est simple: de la cire végétale française, des parfums de Grasse, un soupçon de magie et beaucoup d’amour.

impasse du maraicher 16 impasse du maraicher 45430 chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année