Lucéluci – chansons démoralisantes pour toute la famille (sortie de résidence) Le Colombier des Arts Plainoiseau

Lucéluci est un groupe de chansons francophones créé en 2022. Le duo est composé de Luce Amoros au chant/ponctuel-accordéon et de Lucie Lombard au piano/chant. Luce et Lucie se sont réunies autour d’une dizaine de chansons écrites et mises en musique par Luce.

Cette dernière propose à Lucie d’arranger certaines chansons et de l’accompagner au piano pour la version scénique de leur tour de chant qu’elles intitulent Chansons démoralisantes pour toute la famille.

S’ensuivent plusieurs concerts dans de petites salles, festivals et bistrots, parfois en acoustique mais surtout sonorisées. Elles écrivent et composent depuis, à quatre mains, plusieurs morceaux pour compléter leur set. Leurs chansons sont poétiques et engagées, avec des textes denses, tantôt drôles, tantôt cyniques, toujours poétiques. L’accompagnement très simple au piano, ainsi que la polyphonie de leurs deux voix donnent à leurs chansons une force fragile très émouvante. Pour parler de leurs mélodies

entêtantes et leurs phrases qui résonnent, certain·es ont proposé le terme « punk-délicat ».

Leurs chansons sont celles de notre monde qui s’effrite, tout en catastrophes et violence généralisée, mais proposent de l’adoucir en partie, grâce à la poésie et aux liens puissants qui nous guident et nous tiennent.

Leur répertoire est aujourd’hui composé uniquement de morceaux originaux, qu’elles complètent parfois avec quelques reprises en cohérence avec leur univers (Colette Magny et Barbara Weldens).

Les sujets abordés par Lucéluci sont, en vrac la fin du monde – les amitiés tenaces – la sororité – les angoisses – le feu – l’avenir incertain.

Leurs influences vont de Colette Magny à Brigitte Fontaine, en passant par Clara Ysé, sans oublier Anne Sylvestre et Julos Beaucarne.

En mars 2023, elles enregistrent une première maquette de cinq de leurs premières chansons, un EP qu’elles titrent «Réchauffement climatique», disponible sur SoundCloud. Certaines chansons live sont aussi disponibles en vidéo sur Youtube.

