LUCHON FESTIVAL Bagnères-de-Luchon

LUCHON FESTIVAL
COMPLEXE DU CASINO & CINÉMA REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-07
2026-02-04
Nouvelle édition, nouvelle équipe, nouvelles compétitions… et nouveau nom pour le festival de Luchon !
Depuis sa création, le Festival met en avant des talents émergents et des œuvres inédites, s’inscrivant fièrement parmi les grands rendez-vous audiovisuels. Pour cette nouvelle édition avec une nouvelle équipe, la tradition de récompenses prestigieuses est perpétuée tout en valorisant notre magnifique territoire pyrénéen.
Luchon Festival récompense les Fictions & Documentaires inédits et mêle excellence artistique, engagement éducatif et convivialité, offrant une expérience authentique.
Compétition
Le festival met à l’honneur les meilleures créations audiovisuelles avec deux grandes compétitions
– Fictions Récompensant séries, unitaires, réalisations, scénarios, acteurs…
– Documentaires Décernant des prix prestigieux tels que le Grand Prix, le Prix du Jury et le Prix du Public.
Les Jurys sont la garantie d’une sélection d’exception !
Programme à venir .
COMPLEXE DU CASINO & CINÉMA REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie
English :
A new edition, a new team, new competitions… and a new name for the Luchon Festival!
German :
Neue Ausgabe, neues Team, neue Wettbewerbe… und ein neuer Name für das Festival in Luchon!
Italiano :
Una nuova edizione, una nuova squadra, nuove competizioni… e un nuovo nome per il Festival di Luchon!
Espanol :
Una nueva edición, un nuevo equipo, nuevas competiciones… ¡y un nuevo nombre para el Festival de Luchon!
