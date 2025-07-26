LUCHON FESTIVAL

COMPLEXE DU CASINO & CINÉMA REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-04

Nouvelle édition, nouvelle équipe, nouvelles compétitions… et nouveau nom pour le festival de Luchon !

Depuis sa création, le Festival met en avant des talents émergents et des œuvres inédites, s’inscrivant fièrement parmi les grands rendez-vous audiovisuels. Pour cette nouvelle édition avec une nouvelle équipe, la tradition de récompenses prestigieuses est perpétuée tout en valorisant notre magnifique territoire pyrénéen.

Luchon Festival récompense les Fictions & Documentaires inédits et mêle excellence artistique, engagement éducatif et convivialité, offrant une expérience authentique.

Compétition

Le festival met à l’honneur les meilleures créations audiovisuelles avec deux grandes compétitions

– Fictions Récompensant séries, unitaires, réalisations, scénarios, acteurs…

– Documentaires Décernant des prix prestigieux tels que le Grand Prix, le Prix du Jury et le Prix du Public.

Les Jurys sont la garantie d’une sélection d’exception !

Programme à venir .

COMPLEXE DU CASINO & CINÉMA REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

English :

A new edition, a new team, new competitions… and a new name for the Luchon Festival!

German :

Neue Ausgabe, neues Team, neue Wettbewerbe… und ein neuer Name für das Festival in Luchon!

Italiano :

Una nuova edizione, una nuova squadra, nuove competizioni… e un nuovo nome per il Festival di Luchon!

Espanol :

Una nueva edición, un nuevo equipo, nuevas competiciones… ¡y un nuevo nombre para el Festival de Luchon!

L’événement LUCHON FESTIVAL Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-11-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE