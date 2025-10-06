WALL IN PROGRESS TRIBUTE PINK FLOYD – LE FORUM Laudun L Ardoise

WALL IN PROGRESS TRIBUTE PINK FLOYD Début : 2026-03-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Hommage à Pink Floyd par Wall in progress. Retrouvez les sons et les ambiances du groupe mythique grâce à Wall in progress. Le groupe né à l’automne 2020 se compose de 5 musiciens passionnés et associés à l’envie de faire revivre les tubes de Pink Floyd.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE FORUM Plan de Lascours 30290 Laudun L Ardoise 30