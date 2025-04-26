LUCIA DI LAMMERMOOR Place du Capitole Toulouse
LUCIA DI LAMMERMOOR Place du Capitole Toulouse vendredi 20 février 2026.
LUCIA DI LAMMERMOOR
Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 128 EUR
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-03-01 22:45:00
2026-02-20
Gaetano Donizetti (1797-1848)
Dans l’Écosse du XVIIe siècle, où s’opposent des clans irréconciliables, une jeune femme est victime de sa propre famille un mariage forcé la conduira au meurtre et à la folie.
C’est toute la fièvre du Bel Canto romantique qui embrase ce sombre chef-d’œuvre de Donizetti.
Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13
English :
Gaetano Donizetti (1797-1848)
In 17th-century Scotland, where irreconcilable clans clash, a young woman falls victim to her own family: a forced marriage leads to murder and madness.
German :
Gaetano Donizetti (1797-1848)
Im Schottland des 17. Jahrhunderts, wo sich unversöhnliche Clans gegenüberstehen, wird eine junge Frau zum Opfer ihrer eigenen Familie: Eine Zwangsheirat treibt sie zu Mord und Wahnsinn.
Italiano :
Gaetano Donizetti (1797-1848)
Nella Scozia del XVII secolo, dove si scontrano clan inconciliabili, una giovane donna è vittima della sua stessa famiglia: un matrimonio forzato porta all’omicidio e alla follia.
Espanol :
Gaetano Donizetti (1797-1848)
En la Escocia del siglo XVII, donde se enfrentan clanes irreconciliables, una joven cae víctima de su propia familia: un matrimonio forzado la conduce al asesinato y a la locura.
