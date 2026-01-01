Lucia Garcia Pullés, Mother Tongue Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Lucia Garcia Pullés, Mother Tongue

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 19h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Mother Tongue est un solo de Lucía García Pullés autour de sa langue. Une langue troublée qui mêle besoin de survie et peur de disparaître.

Un duo entre sa voix et son écho qui puise dans le souvenir d’une manifestation féministe, d’un présent de l’émigration et du désir d’un avenir qui permette d’habiter les marges.



Avec ce premier solo autofictionnel, la chorégraphe et danseuse argentine Lucía García Pullés raconte son histoire, pétrie d’expériences personnelles, de récits collectifs et d’engagements féministes. Par la répétition, la saturation et l’insistance, elle explore la transformation des gestes. Elle dévoile ainsi les strates temporelles et géographiques d’histoires de traumas et de luttes que son corps, telle une archive vivante, recèle. Essentiel dans cette quête, le son résulte d’un subtil travail organique de sa voix, mâtinée de musiques de son passé et de beats techno. Autant de couches sonores dont l’écho produit offre un espace de résonance possible avec soi-même et le monde. Avec force, l’intime s’affirme politique. .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mother Tongue is a solo by Lucía García Pullés about her language. A troubled language that combines the need to survive with the fear of disappearing.

L’événement Lucia Garcia Pullés, Mother Tongue Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille