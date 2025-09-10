Lucia, le secret des étoiles filantes École municipale d’Astronomie Alès

Lucia, le secret des étoiles filantes École municipale d’Astronomie Alès mercredi 10 septembre 2025.

Lucia, le secret des étoiles filantes 10 et 17 septembre École municipale d’Astronomie Gard

5€ adulte, 3€ enfant -de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-10T15:15:00 – 2025-09-10T15:50:00

Fin : 2025-09-17T15:15:00 – 2025-09-17T15:50:00

Tout public à partir de 5 ans 31 minutes

Vladimir, un ours polaire et James, un pingouin, voyagent dans l’espace à bord du Polaris pour étudier les aurores polaires. Frappés par une météorite, ils s’écrasent au pied d’une pyramide précolombienne et rencontrent Lucia, un colibri passionné de roches. Elle leur parle d’une légende évoquant des « pierres de lumière ». Des météorites, des étoiles filantes, ces « pierres de lumière » les intriguent tous. Afin de résoudre cette énigme, ils embarquent pour la Lune, puis la ceinture d’astéroïdes, et enfin atterrissent sur un noyau cométaire. Qui s’amuse à lancer des pierres depuis l’espace? Des hypothèses, des observations et des analyses leur permettront de trouver les réponses à leurs questions sur Terre !

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=70556477 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 24 70 »}]

Séance de Planétarium astronomie cinéma