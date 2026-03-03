Luciah au château des Merveilles Beaugency

Luciah au château des Merveilles

2 Place Dunois Beaugency Loiret

Tarif : 14.5 EUR

14.5

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-04-04

À l’occasion de Pâques, le Château de Beaugency Château de Lumières invite petits et grands à entrer dans le monde merveilleux de Luciah, librement inspiré d’Alice au pays des merveilles l’œuvre de Lewis Caroll.

Une expérience de Pâques immersive, artistique et ludique, où l’on joue, rêve, crée et explore ensemble. Pensé pour les familles, les couples, les groupes d’amis et les visiteurs de tous âges, le Château de Lumières offre une découverte ludique et accessible du patrimoine du Val de Loire. Le parcours est fluide, immersif, favorisant l’émotion, la contemplation et le partage.

Retrouvez

-Les symboles de l’œuvre de Lewis Caroll Alice au pays des merveilles

-Deux quêtes de Pâques

-Un atelier expérience créative

-L’heure (un peu folle) du Conte

-Deux expositions permanentes du château de Lumières (Hereditatem et Rêves chromatiques)

Informations et programme officiel de l'évènement Luciah au Château des Merveilles sur le site chateau-beaugency.com

2 Place Dunois Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire contact@chateau-beaugency.com

English :

This Easter, the Château de Beaugency Château de Lumières invites young and old to enter the wonderful world of Luciah, loosely based on Lewis Caroll?s Alice in Wonderland.

