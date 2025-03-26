ECHOS DU PETIT SORCIER – PALAIS DES CONGRES / CO’MET – ORLEANS Orleans

LUCIE CARBONE Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

C’est l’histoire d’un nouveau spectacle qui parle de la vie, cette coquine, et de toutes les cases qu’on est censés cocher pour la réussir . Grosso modum, je te promets (comme disait Johnny) : Un moment aussi chaleureux qu’une raclette en plein mois d’août, aussi doux qu’un agneau ignorant Pâques, aussi léger qu’une plume sous hélium et surtout : la joie de se rencontrer en chair et en os !-Réservation pour les personnes en situation de handicap : billetterie@lesdernierscouches.com

SALLE EDOUARD HERRIOT 1 PLACE ANTONIN JUTARD 69003 Lyon 69