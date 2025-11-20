LUCIE CARBONNE LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse

LUCIE CARBONNE LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse jeudi 20 novembre 2025.

LUCIE CARBONNE

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

C’est l’histoire d’un nouveau spectacle qui parle de la vie, cette coquine, et de toutes les cases qu’on est censés cocher pour la « réussir ».

Julie Carbone, nous offre avec son spectacle Jour de Fête, un moment aussi chaleureux qu’une raclette en plein mois d’août, aussi doux qu’un agneau ignorant Pâques, aussi léger qu’une plume sous hélium et surtout la joie de se rencontrer en chair et en os ! 29 .

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 44 16 70

English :

It’s the story of a new show about life, that rascal, and all the boxes we’re supposed to tick to « make it ».

German :

Es ist die Geschichte einer neuen Show, die vom Leben handelt, diesem Schelm, und von all den Kästchen, die man ankreuzen soll, um es « erfolgreich » zu gestalten.

Italiano :

È la storia di un nuovo spettacolo sulla vita, su quella cosa cattiva e su tutte le caselle che dovremmo spuntare per farla bene.

Espanol :

Es la historia de un nuevo espectáculo sobre la vida, esa cosa traviesa, y todas las casillas que se supone que debemos marcar para hacerlo bien.

L’événement LUCIE CARBONNE Toulouse a été mis à jour le 2025-09-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE