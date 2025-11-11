Lucie Guillem & Band ‘Legrand Soir’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Lucie Guillem & Band ‘Legrand Soir’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 11 novembre 2025.

Chaque morceau révèle une facette nouvelle de l’univers Legrand, entre finesse harmonique et liberté d’interprétation. Les chansons, réécrites avec des arrangements originaux pour dialoguer avec les timbres vocaux et instrumentaux du groupe, offrent une lecture sensible et contemporaine d’un répertoire emblématique de la francophonie musicale.

Pensé comme une expérience à la fois musicale et scénique, Legrand Soir mêle poésie, théâtralité et improvisation dans un hommage vibrant à l’un des plus grands compositeurs du XXe siècle.

Lucie Guillem : voix

Alba Obert : voix, violon

Tom Naouri : voix, saxophone alto

Sandro Torsiello : saxophone ténor

Jean Saint Loubert : piano

Nicolas Fleury : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, comédie musicale, chanson française — Legrand Soir, un hommage élégant et audacieux à l’univers de Michel Legrand.

De « Les Parapluies de Cherbourg » à « Yentl », en passant par « Les Demoiselles de Rochefort », le groupe revisite les grandes œuvres du compositeur à travers des arrangements originaux portés par trois voix solistes et une formation jazz singulière.

Le mardi 11 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/