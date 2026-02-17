De Piaf à Brel, de Barbara à Nougaro, le groupe redonne souffle et couleurs à ces œuvres intemporelles grâce à des arrangements originaux où se croisent trois voix complices et une formation jazz pleine de nuances.

Plutôt qu’une simple reprise, chaque chanson devient une réinterprétation vivante : les mélodies se transforment, les mots se redécouvrent, les harmonies s’ouvrent à l’improvisation et à la liberté. Le répertoire se réinvente, entre héritage et modernité, dans un dialogue délicat entre voix et instruments.

Pensé comme un voyage scénique, Le Grand Soir invite à redécouvrir la chanson française sous un nouveau jour.

Décidé à soutenir des artistes en devenir, notre Club propose une série de résidences bimestrielles (1 concert tous les deux mois) qui leur permet de proposer un projet créatif et de le développer dans un environnement propice à la création. Un accès aux équipements de notre salle, tels que les enregistrements vidéo, audio, le travail des lumières et du son et la mise à disposition de la salle avec un ingénieur son.

Lucie Guillem & Band présentent Le Grand Soir, une traversée sensible et audacieuse au cœur de la chanson française.

Le mercredi 11 mars 2026

de 21h00 à 23h55

payant Tarif web : 22 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 17 EUR

Tarif Jeune : 10 EUR

Tarif sur place : 25 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

