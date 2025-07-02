Lucie Joy, Le Souffle des Vivants Tergnier

Lucie Joy, Le Souffle des Vivants

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Elle vient mettre le feu, et c’est un feu de joie. Poing serré sur le

micro, flow ardent et mélodies entêtantes, Lucie Joy s’attaque aux

enjeux collectifs et célèbre Le Souffle des vivants avec des textes

engagés et poétiques, qui lui valent le titre de vice-championne

de France de slam et plus de 100 concerts en 2 ans (PP Sandra

Nkaké, Mademoiselle K, Oldelaf). Clown-poète tout terrain,

punchlineuse de manif, elle fait rire et pleurer, étonne par son

naturel et marque par son énergie. Sacrément bien accompagnée

par sa binôme (violoncelle et violon sur looper, harmonies vocales,

percussions), généreuse et haute en couleur, il faut la voir sur

scène, car c’est là que la magie opère, entre urgence du propos et

liberté contagieuse. 0 .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr

