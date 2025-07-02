Lucie Joy, Le Souffle des Vivants Tergnier
mardi 13 janvier 2026
Lucie Joy, Le Souffle des Vivants
7 Rue Marceau Tergnier Aisne
Gratuit
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 20:30:00
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Elle vient mettre le feu, et c’est un feu de joie. Poing serré sur le
micro, flow ardent et mélodies entêtantes, Lucie Joy s’attaque aux
enjeux collectifs et célèbre Le Souffle des vivants avec des textes
engagés et poétiques, qui lui valent le titre de vice-championne
de France de slam et plus de 100 concerts en 2 ans (PP Sandra
Nkaké, Mademoiselle K, Oldelaf). Clown-poète tout terrain,
punchlineuse de manif, elle fait rire et pleurer, étonne par son
naturel et marque par son énergie. Sacrément bien accompagnée
par sa binôme (violoncelle et violon sur looper, harmonies vocales,
percussions), généreuse et haute en couleur, il faut la voir sur
scène, car c’est là que la magie opère, entre urgence du propos et
liberté contagieuse. 0 .
7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr
