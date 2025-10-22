Lucie Lit des histoires aux petits Médiathèque Saint-Calais

Lucie Lit des histoires aux petits

Lecture d’histoires aux petits à partir de 3 ans.

Lucie sélectionne quelques livres d’histoires à lire aux petits à partir de 3 ans. Une bonne raison de venir découvrir la médiathèque tout en s’amusant avec d’autres enfants. .

Médiathèque Centre Culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 35 03 mediatheque@saint-calais.fr

English :

Reading stories to children aged 3 and over.

German :

Vorlesen von Geschichten für Kleinkinder ab 3 Jahren.

Italiano :

Lettura di storie a bambini dai 3 anni in su.

Espanol :

Lectura de cuentos a niños a partir de 3 años.

