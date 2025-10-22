Lucie Lit des histoires aux petits Médiathèque Saint-Calais
Lucie Lit des histoires aux petits Médiathèque Saint-Calais mercredi 17 décembre 2025.
Lucie Lit des histoires aux petits
Médiathèque Centre Culturel Saint-Calais Sarthe
Début : 2025-12-17 16:00:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Lecture d’histoires aux petits à partir de 3 ans.
Lucie sélectionne quelques livres d’histoires à lire aux petits à partir de 3 ans. Une bonne raison de venir découvrir la médiathèque tout en s’amusant avec d’autres enfants. .
Médiathèque Centre Culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 35 03 mediatheque@saint-calais.fr
English :
Reading stories to children aged 3 and over.
German :
Vorlesen von Geschichten für Kleinkinder ab 3 Jahren.
Italiano :
Lettura di storie a bambini dai 3 anni in su.
Espanol :
Lectura de cuentos a niños a partir de 3 años.
