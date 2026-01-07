Lucie lit Médiathèque Saint-Calais

Lucie lit

Médiathèque Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-02-25 2026-04-08 2026-06-17 2026-10-21 2026-12-16

Lucie sélectionne quelques livres d’histoires à lire aux petits à partir de 3 ans. Une bonne raison de venir découvrir la médiathèque tout en s’amusant avec d’autres enfants.

Mais Lucie Lit c’est quoi ?

– Gratuit .

Médiathèque Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire

English :

Lucie selects a few story books to read to children aged 3 and over. A good reason to come and discover the media library while having fun with other children.

