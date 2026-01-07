Lucie lit Médiathèque Saint-Calais
Lucie lit Médiathèque Saint-Calais mercredi 25 février 2026.
Lucie lit
Médiathèque Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 16:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-02-25 2026-04-08 2026-06-17 2026-10-21 2026-12-16
Lucie sélectionne quelques livres d’histoires à lire aux petits à partir de 3 ans. Une bonne raison de venir découvrir la médiathèque tout en s’amusant avec d’autres enfants.
Mais Lucie Lit c’est quoi ?
Et bien, c’est Lucie qui sélectionne quelques livres d’histoires à lire aux petits à partir de 3 ans !
Une bonne raison de venir découvrir la médiathèque tout en s’amusant avec d’autres enfants.
– Gratuit .
Médiathèque Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lucie selects a few story books to read to children aged 3 and over. A good reason to come and discover the media library while having fun with other children.
L’événement Lucie lit Saint-Calais a été mis à jour le 2026-01-07 par CDT72