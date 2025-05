Lucien Chéenne – Saison Bouche d’Air – Pannonica Nantes, 22 mai 2025 20:30, Nantes.

Lucien Chéenne ne triche pas dans ses chansons car on ne triche pas avec les émotions. Depuis ses débuts aux accents punks et alternatifs, et sur les centaines de scènes qu’il a foulées, le néo-Nantais leur a forgé ce caractère.Son nouvel album, « Larmes au Poing », écrit à Astaffort et en Bretagne, composé à plusieurs mains avec les réalisateurs Manu Bichon & Hugo Cechosz, les inscrit définitivement dans leur époque.Sincères et touchantes, délicatement pop rock, parfois psychés, elles sont subtilement mordantes et forcément essentielles.

