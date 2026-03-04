Lucienne Eden ou l’Île perdue – Compagnie Hautblique, maison Folie Wazemmes, Lille

Lucienne Eden ou l’Île perdue – Compagnie Hautblique Vendredi 20 mars, 19h30 maison Folie Wazemmes Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T19:30:00+01:00 – 2026-03-20T20:40:00+01:00

Fin : 2026-03-20T19:30:00+01:00 – 2026-03-20T20:40:00+01:00

Lucienne Eden, une enfant, orpheline, à l’énergie insolente vit presque seule sur une île avec pour seul compagnon un vieil homme farfelu nommé Andris, son père adoptif. Elle voue un culte à sa maman qu’elle n’a pas connue et qu’elle imagine starlette à Las Vegas. Un matin, elle découvre pour la première fois sur sa plage des déchets plastiques et sous ces déchets un jeune naufragé, Gaspard, parti à la recherche de son père parti pêcher trop loin en mer. Stéphane Jaubertie s’empare du sujet de la pollution planétaire, du réchauffement climatique, de la disparition des espèces, de la brûlante question écologique mais il ne nous fait pas la morale. Il nous pousse à croire en l’énergie de la jeunesse pour donner des coups de pied dans ce vieux monde.

Tarifs 5 / 3 / 2 €

Durée 1 h 10

À partir de 9 ans

Vendredi 20 mars, 19 h 30

Pièce de Stéphane Jaubertie, ayant obtenu le Grand Prix de Littérature dramatique jeunesse ARTCENA 2022 ; Lucienne : Zahia Merabti ; Gaspard : Therys Bibiloni ; Andris : Olivier Brabant ; Production : Compagnie Hautblique ; Spectacle soutenu par la DRAC Hauts De France, la Région Hauts De France, le Département Pas De Calais, la ville de Lille et Pictanovo ; Coproduction : Le collectif Jeune Public Haut De France dans le cadre du “ C’est pour bientôt ”, Les Arcades de Fâches Thumesnil, L’Escapade Hors les murs, La Gare de Méricourt, La Barcarolle à Saint -Omer et Le Temple à Bruay La Buissière ; Soutiens : La Manivelle Théâtre à Wasquehal dans le cadre d’un labo AFA, DRAC Haut De France et La Maison Folie Beaulieu à Lomme dans le cadre du soutien pré-production Région Hauts de France ; Remerciements au Grand Bleu à Lille, à La Maison Folie de Wazemmes, Le Grand Sud à Lille dans le cadre du P’tit time, La Condition Publique

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0320782023 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliewazemmes [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/lucienne-eden-ou-lile-perdue »}, {« type »: « email », « value »: « mfwazemmes@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320782023 »}] La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l’architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

Une île, une enfant insolente et un naufragé : « Lucienne Eden ou l’Île perdue » mêle aventure et poésie et plonge petits et grands dans un voyage engagé pour l’écologie et le réchauffement climatique.

Cleo Sarrazin