Lucinda Childs – danser page à la main Frac Bretagne Rennes

Lucinda Childs – danser page à la main

Chorégraphe emblématique de la danse postmoderne, Lucinda Childs transforme l’espace en terrain de jeu, fait de lignes, de cercles et de trajectoires parfaitement maîtrisées.

Cette rétrospective de l’œuvre de la chorégraphe américaine, Lucinda Childs, explore les pratiques et les méthodes qui ont façonné le développement de la danse postmoderne à l’intersection du pop art et de l’art minimal. L’exposition examine la porosité de ces mouvements canonisés par l’histoire de l’art, tout en soulignant le rôle central de l’expérience corporelle dans la transformation des arts dans les années 1960 et 1970.

Épurée, c'est une poésie du geste qui se déroule, se répète, se dessine et se pense pour chorégraphier le mouvement dans l'espace.

À travers des documents d’archives données par la chorégraphe au [Centre national de la danse](https://www.cnd.fr/fr/) en 2016, mais aussi des films, des vidéos, des dessins et des photos, voici une occasion rare de découvrir une pratique novatrice de la danse.

Avec : Trisha Brown, James Lee Byars, John Cage, Lucinda Childs, Ruth Childs, Philip Corner, Judith Dunn, Gene Friedman, Katherine Helen Fisher, Babette Mangolte, Peter Moore, Ugo Mulas, Hans Namuth, Sidney Philip, Terry Schutte, Nathaniel Tileston et Andy Warhol

Commissariat : Lou Forster

**Vernissage** ouvert à toutes et tous le jeudi 29 janvier 2026 à 18h30 – Gratuit.

Lucinda Childs – _danser page à la main_ constitue le premier chapitre d’un cycle de trois expositions. Ce cycle est conçu par le commissaire Lou Forster. Les deux volets suivants seront présentés au [Frac Franche-Comté](https://www.frac-franche-comte.fr/fr) et au [centre d’art Le Lait](https://www.centredartlelait.com/). L’exposition est réalisée en partenariat avec le [CND Centre national de la danse](https://www.cnd.fr/fr/).

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



