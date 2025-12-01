Luciole Christmas Party Cognac
Luciole Christmas Party Cognac vendredi 12 décembre 2025.
Luciole Christmas Party
14 Place du Solençon Cognac Charente
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Réservez votre vendredi 12 décembre, car il est temps de faire la fête !
Venez profiter de notre soirée spéciale Noël et célébrer ensemble la fin d’année comme il se doit.
14 Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 70 11 info@bar-luciole.com
English :
Reserve your Friday, December 12, because it’s time to party!
Come and enjoy our special Christmas evening and celebrate the end of the year in style.
German :
Halten Sie sich Freitag, den 12. Dezember frei, denn es ist Zeit zum Feiern!
Genießen Sie unseren speziellen Weihnachtsabend und feiern Sie gemeinsam das Jahresende gebührend.
Italiano :
Prenotate il vostro venerdì 12 dicembre, perché è tempo di fare festa!
Venite a godervi la nostra speciale serata natalizia e festeggiate la fine dell’anno in grande stile.
Espanol :
Haz una reserva para el viernes 12 de diciembre, ¡porque ha llegado la hora de la fiesta!
Ven a disfrutar de nuestra velada especial de Navidad y celebra el fin de año por todo lo alto.
