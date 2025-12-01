Luciole Christmas Party Cognac

Luciole Christmas Party

14 Place du Solençon Cognac Charente

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Réservez votre vendredi 12 décembre, car il est temps de faire la fête !

Venez profiter de notre soirée spéciale Noël et célébrer ensemble la fin d’année comme il se doit.

14 Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 70 11 info@bar-luciole.com

English :

Reserve your Friday, December 12, because it’s time to party!

Come and enjoy our special Christmas evening and celebrate the end of the year in style.

German :

Halten Sie sich Freitag, den 12. Dezember frei, denn es ist Zeit zum Feiern!

Genießen Sie unseren speziellen Weihnachtsabend und feiern Sie gemeinsam das Jahresende gebührend.

Italiano :

Prenotate il vostro venerdì 12 dicembre, perché è tempo di fare festa!

Venite a godervi la nostra speciale serata natalizia e festeggiate la fine dell’anno in grande stile.

Espanol :

Haz una reserva para el viernes 12 de diciembre, ¡porque ha llegado la hora de la fiesta!

Ven a disfrutar de nuestra velada especial de Navidad y celebra el fin de año por todo lo alto.

