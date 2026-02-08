LUCIOLES Salle Festive du Breil Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 18:00 – 22:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

LUCIOLES est un projet artistique et participatif qui propose une réappropriation poétique de l’espace nocturne par les femmes du quartier du Breil à Nantes.Le temps d’une soirée, à travers une série d’interventions mêlant voix, corps, objets, lumières, repas et musique, le projet crée une constellation d’expériences artistiques qui transforment le rapport au territoire et à la nuit.Mobilisant associations, artistes et habitant.e.s engagé.es dans la dynamique de faire du Breil un quartier non-sexiste, Lucioles est un objectif collectif, trouvant son inspiration dans les projets de chacun, un espace et un temps agrégateur pour une dynamique commune.Le quartier du Breil, comme de nombreux territoires urbains, voit son espace nocturne principalement occupé et pratiqué par les hommes. Les femmes, souvent contraintes dans leurs déplacements nocturnes, développent des stratégies d’évitement ou renoncent à certaines activités. Cette situation impacte leur liberté de mouvement et leur sentiment d’appartenance au territoire.Au travers la réalisation de cet évènement, nous souhaitons créer un temps festif et familial mais aussi revendicatif sur la place des femmes dans l’espace public, notamment sur les temps nocturnes, afin de proposer des pistes d’évolution et de réappropriations possibles. Le programme : Les femmes prennent place / plateau radioPEPINIERE HORIZON / ASSOCIATION ALEAS????: 18h > 19h????: Salle festivePour lancer Lucioles, la parole est donnée aux jeunes femmes du quartier. Un plateau radio en direct, animé par une journaliste et organisé par l’Horizon (Pépinière Jeunesse du Breil) et l’association Aléas (architectes de terrain engagées dans la transformation féministe, écologique et et collective des espaces publics).Au programme?: témoignages, idées et imaginaires partagés sur la place des filles et des femmes dans l’espace public, la vie nocturne, la ville inclusive et la fabrique égalitaire de la ville.Un moment vivant et engagé, pour réinventer ensemble les espaces du Breil avant que la magie de Lucioles illumine la nuit.LA MARCHE DES CHANTS / CIE ECART & FRIENDS????: 19h30????: square Louis Feuillade (La Pataugeoire)La marche des chants » est une déambulation dansée et chantée créée par un collectif de femmes du Breil et d’ailleurs. Une célébration de la diversité de nos airs, de nos langues et de nos corps désireux de bouger librement dans l’espace public nocturne. Depuis janvier 2025, des femmes se sont réunies une fois par mois au 38 Breil pour dessiner le corps de cette marche. Telles des lucioles se réveillant dans la nuit, elles viennent éclairer les rues du Breil de leurs chants et de leurs danses lumineuses.MUTATIONS / MARIE & ALPHONSE????: à partir de 20h????: Jardin du 38Breil???Projet artistique imaginé et impulsé par l’association marie et alphonse, en partenariat avec La Boite à Recup et Au Petit Grenier, MutationS place les femmes du quartier du Breil au cœur de la création collective.Orchestré par Catherine Charlot, en collaboration avec la poétesse Émilie Bruguière, la plasticienne Luz Cartagena et Philippe Carré au mix son, cette installation sonore et lumineuse se révèle à la tombée de la nuit.Des mannequins vitrine habillés de créations textiles évocatrices deviennent supports de poésie sonore.Cette installation incarne nos métamorphoses intérieures, nos transformations profondes et nos devenirs en mouvement. En s’approchant des œuvres, le public découvre des confidences intimes mises en musique, révélant la richesse des vécus féminins souvent invisibilisés.Entre écriture, textile et innovation numérique, ce projet valorise l’émancipation, le réemploi et la créativité durable. Une expérience artistique porteuse d’espoir et d’inclusion, où chaque femme trouve sa voix et la fierté de contribuer à une œuvre commune.?PROJECTIONS MONUMENTALES / DIAZZO????: à partir de 20h????: Jardin du 38Breil?Vous avez peut-être déjà croisé leurs créations lors de grands événements culturels et musicaux comme le Hellfest, les Rendez-vous de l’Erdre ou les Vieilles Charrues.Là où la nuit tombe, Diazzo allume l’image.Entre projection monumentale et scénographie lumineuse, Diazzo transforme les lieux, révèle l’architecture et capte les regards.Des instants brefs, intenses, collectifs.Des moments suspendus, éphémères mais mémorables, où la nuit s’ouvre et où l’imaginaire prend place.Pour Lucioles, Diazzo métamorphose le jardin du 38Breil en un espace poétique et chaleureux, baigné d’une lumière accueillante, propice à la rencontre, à la déambulation et à l’émerveillement.LE FESTIN DES LUCIOLES / LALI & co????: à partir de 20h30????: Salle festive?À la tombée de la nuit, vous êtes invités à rejoindre Les Festins des Lucioles, un apéro-dînatoire offert et entièrement gratuit !Grignoter, trinquer, échanger et rire dans une ambiance décontractée et chaleureuse, avant de plonger dans l’expérience lumineuse de Lucioles.Petites bouchées gourmandes, surprises à savourer…Un moment léger, convivial et partagé, où chacun·e est invité·e à se rassembler, à rencontrer et à célébrer ensemble la magie de la soirée.Un menu concocté avec amour par Lali Machard et son équipe.KARAOKE INSTRUMENTAL / NoT a FUCKING KARAOKE????: à partir de 21h????: Salle festive?Ceci n’est pas un karaoké…enfin presque…mais en mieux.Le principe reste le même. De la musique, des paroles projetées, mais l’accompagnement est joué en live et à la guitare acoustique par un musicien pro, accompagné de son animatrice pour vous soutenir dans cette épreuve.Plus de 200 chansons au programme. De France Gall à Diam’s en passant par Edith Piaf et ABBA, la programmation laissera la part belle aux artistes féminines.Une expérience musicale et participative, décalée, inclusive et résolument libre.réalisé avec le soutien de la Ville de Nantes / Les Temps de la Nuit#4

Salle Festive du Breil Breil – Barberie Nantes 44100

0240679536 https://www.lolab.org/lucioles



