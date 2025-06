Lucky Love, Jennifer Cardini, Sabb (Live) Scène sur l’eau Marseille 2e Arrondissement 5 juillet 2025 20:00

Bouches-du-Rhône

Lucky Love, Jennifer Cardini, Sabb (Live) Samedi 5 juillet 2025 à partir de 20h. Scène sur l'eau Quai du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-05 20:00:00

Retrouvez « Lucky Love, Jennifer Cardini, Sabb (Live) » sur la Scène sur l’eau.

La 6e édition de « L’Été Marseillais » proposée par la Ville de Marseille est encore plus riche en évènements et rendez-vous phares ouverts à toutes et à tous et gratuit ! Une offre festive, culturelle et sportive gratuite à la portée de toutes et tous.



Retrouvez la Scène sur l’eau amarrée sur le Vieux-Port en face de l’Hôtel de Ville.



• Lucky Love



Lucky Love, est l’un des chanteurs et producteurs français qui a profondément marqué les J.O. de Paris 2024 avec sa performance au Stade de France lors de la cérémonie de clôture. Mélangeant pop, électro et R&B, il se fait remarquer par son univers musical captivant et sa voix sensuelle, qui ont fait de lui un artiste incontournable dans le milieu de la musique française actuelle.



• Jennifer Cardini



Jennifer Cardini est une icône de la scène électro, combinant techno, house et disco dans des sets envoûtants. Elle est l’une des artistes féminines françaises les plus exportées à l’international, jouant sur tous les continents sans relâche

depuis bientôt 30 ans.



• SABB



SABB est une artiste féminine originaire de Marseille, qui se distingue par son approche novatrice de la musique électronique. En fusionnant pop, trap et électro, elle crée des atmosphères uniques et percutantes. Représentant les Bouches-du-Rhône au célèbre tremplin national Les Inouïs du Printemps de Bourges, SABB est l’une des espoirs à suivre de la scène musicale française. .

Scène sur l’eau Quai du Port

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

