Lucky Luke et la bande dessinée s’invitent ! Salle multifonctions Sommelonne

Lucky Luke et la bande dessinée s’invitent !

Gratuit

Mercredi 2025-11-12 10:00:00

2025-11-12 20:30:00

2025-11-12

Lucky Luke, le plus célèbre des cow-boys !

Une journée d’animations proposée par la Calvinothèque et la Micro-Folie des Portes de Meuse.

Un coin lecture des BD pour vous replonger dans l’univers de Lucky Lucke et trois ateliers autour du dessin et Lucky Luke

– découvrez les techniques de la bande dessinée à travers les jeux interactifs et ludiques de l ‘exposition Grosse bêtise, mode d’emploi

– dessinez et Lucky Luke va partir à la poursuite des Dalton dans une bande dessinée qui va s’animer

– créez vos dessins sur une tablette graphique

Deux ateliers Lucky Luke autrement

– armez-vous d’un crayon et préparez-vous à résoudre une série d’énigmes avec la version livre d’un escape gamme Lucky Luke

– amusez-vous avec le Canard Enchaîné , une animation de la Micro Folies des Portes de Meuse



Un Concours BD imaginez une BD Lucky Luke à Sommelonne d’une planche et gagnez une BD dédicacée.

Et rendez-vous à 17h30 pour rencontrer JUL, auteur de bandes dessinées et scénariste des cinq derniers albums de Lucky Luke et à 18h30 pour une projection débat autour du film dans les bottes de Lucky Luke .

Entrée gratuite.Tout public

Salle multifonctions Rue d’Ancerville Sommelonne 55170 Meuse Grand Est +33 6 83 31 83 64

English :

Lucky Luke, the most famous of cowboys!

A day of activities organized by the Calvinothèque and the Micro-Folie des Portes de Meuse.

A comics reading corner to immerse you in the world of Lucky Lucke, and three workshops on drawing and Lucky Luke:

– discover comic strip techniques through interactive games in the Grosse bêtise, mode d’emploi exhibition

– draw and Lucky Luke will set off in pursuit of the Dalton in a comic strip that comes to life

– create your own drawings on a graphic tablet

Two different Lucky Luke workshops:

– arm yourself with a pencil and get ready to solve a series of riddles with the book version of a Lucky Luke escape range

– have fun with the Canard Enchaîné , an animation of the Micro Folies des Portes de Meuse

A comic book competition: create a one-issue Lucky Luke à Sommelonne comic book and win a signed comic book.

And meet JUL, comic book author and scriptwriter of the last five Lucky Luke albums, at 5:30 p.m., and at 6:30 p.m. for a screening of the film Dans les bottes de Lucky Luke .

Free admission.

German :

Lucky Luke, der berühmteste aller Cowboys!

Ein Tag voller Animationen, die von der Calvinothek und der Micro-Folie des Portes de Meuse angeboten werden.

Eine Comic-Leseecke, in der Sie in die Welt von Lucky Lucke eintauchen können, und drei Workshops rund um das Zeichnen und Lucky Luke

– entdecken Sie die Techniken des Comiczeichnens anhand der interaktiven und spielerischen Spiele der Ausstellung Grosse Dummheit, Gebrauchsanweisung

– zeichnen Sie und Lucky Luke wird die Daltons in einem Comic verfolgen, der zum Leben erweckt wird

– erstellen Sie Ihre Zeichnungen auf einem Grafiktablett

Zwei Lucky Luke Workshops mal anders

– bewaffnen Sie sich mit einem Bleistift und bereiten Sie sich darauf vor, eine Reihe von Rätseln mit der Buchversion einer Lucky Luke Escape Range zu lösen

– amüsieren Sie sich mit der Canard Enchaîné , einer Animation der Micro Folies des Portes de Meuse

Ein Comic-Wettbewerb: Denken Sie sich einen Comic Lucky Luke in Sommelonne mit einem Brett aus und gewinnen Sie einen signierten Comic.

Und um 17.30 Uhr treffen Sie JUL, Comicautor und Drehbuchautor der letzten fünf Lucky-Luke-Alben, und um 18.30 Uhr findet eine Filmvorführung und Diskussion über den Film In den Stiefeln von Lucky Luke statt.

Eintritt frei.

Italiano :

Lucky Luke, il più famoso dei cowboy!

Giornata di attività organizzata dalla Calvinothèque e dalla Micro-Folie des Portes de Meuse.

Un angolo di lettura dei fumetti per immergersi nel mondo di Lucky Luke e tre laboratori sul disegno e su Lucky Luke:

– scoprire le tecniche del fumetto attraverso i giochi interattivi e divertenti della mostra Grosse bêtise, mode d’emploi

– disegnare e Lucky Luke partirà all’inseguimento dei Dalton in un fumetto che prenderà vita

– creare i propri disegni su una tavoletta grafica

Due diversi laboratori su Lucky Luke:

– armatevi di matita e preparatevi a risolvere una serie di enigmi con la versione libro di una serie di evasioni di Lucky Luke

– divertirsi con il Canard Enchaîné , un evento organizzato dalle Micro Folies des Portes de Meuse

Un concorso di fumetti: create un fumetto di un solo numero di Lucky Luke a Sommelonne e vincete un fumetto firmato.

Non perdete l’occasione di incontrare JUL, autore di fumetti e sceneggiatore degli ultimi cinque album di Lucky Luke, alle 17.30, e la proiezione del film Dans les bottes de Lucky Luke alle 18.30.

Ingresso libero.

Espanol :

Lucky Luke, ¡el más famoso de los vaqueros!

Un día de actividades organizado por la Calvinothèque y la Micro-Folie des Portes de Meuse.

Un rincón de lectura de cómics para sumergirse en el mundo de Lucky Luke y tres talleres sobre dibujo y Lucky Luke:

– descubra las técnicas del cómic a través de los juegos interactivos y lúdicos de la exposición Grosse bêtise, mode d’emploi

– dibuja y Lucky Luke saldrá en persecución de los Dalton en un cómic que cobrará vida

– crea tus propios dibujos en una tableta gráfica

Dos talleres diferentes de Lucky Luke:

– ármate con un lápiz y prepárate para resolver una serie de acertijos con la versión en libro de una gama de escape de Lucky Luke

– diviértete con el Canard Enchaîné , un evento organizado por las Micro Folies des Portes de Meuse

Un concurso de cómics: crea un cómic de un solo número de Lucky Luke en Sommelonne y gana un cómic firmado.

Y no se pierda la oportunidad de conocer a JUL, autor de cómics y guionista de los cinco últimos álbumes de Lucky Luke, a las 17.30 h, y la proyección de la película Dans les bottes de Lucky Luke a las 18.30 h.

Entrada gratuita.

