Lucy Sky + Karaoke + DJ Funktionar à O P'ti Boneur à Botmeur.
Lucy Sky + Karaoke + DJ Funktionar à O P’ti Boneur à Botmeur., Botmeur samedi 27 décembre 2025.
Lucy Sky + Karaoke + DJ Funktionar à O P’ti Boneur à Botmeur.
Botmeur Finistère
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-12-27 19:00:00
fin : 2025-12-27
Début : 2025-12-27 19:00:00
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
19h00 Lucy Sky
Autrice-compositrice-interprète, Lucy Sky est une jeune artiste de 17 ans qui compose et écrit
depuis l’âge de 13 ans. Elle se produit sur scène régulièrement depuis quelques années, en
s’accompagnant au piano, parfois au ukulélé.
Inspirée par Billie Eilish, Nina Simone, Amy Winehouse, Radiohead et tellement d’autres, ses
concerts mélangent compositions personnelles et reprises de morceaux connus.
Son premier EP bridesmaid , ainsi que des compositions plus récentes, sont disponibles sur
toutes les plateformes.
20h00 Karaoké de Noël
Animé en beauté par La Julie Guirlande et Jean-Sébastien Bûche
22h00 Place à la boum avec DJ Funktionar ! .
Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 7 62 55 04 61
English : Lucy Sky + Karaoke + DJ Funktionar à O P’ti Boneur à Botmeur.
