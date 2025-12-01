Lucy Sky + Karaoke + DJ Funktionar à O P’ti Boneur à Botmeur.

Botmeur Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 19:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

19h00 Lucy Sky

Autrice-compositrice-interprète, Lucy Sky est une jeune artiste de 17 ans qui compose et écrit

depuis l’âge de 13 ans. Elle se produit sur scène régulièrement depuis quelques années, en

s’accompagnant au piano, parfois au ukulélé.

Inspirée par Billie Eilish, Nina Simone, Amy Winehouse, Radiohead et tellement d’autres, ses

concerts mélangent compositions personnelles et reprises de morceaux connus.

Son premier EP bridesmaid , ainsi que des compositions plus récentes, sont disponibles sur

toutes les plateformes.

20h00 Karaoké de Noël

Animé en beauté par La Julie Guirlande et Jean-Sébastien Bûche

22h00 Place à la boum avec DJ Funktionar ! .

Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 7 62 55 04 61

English : Lucy Sky + Karaoke + DJ Funktionar à O P'ti Boneur à Botmeur.

