L’UDAF 36 fête ses 80 ans Châteauroux

L’UDAF 36 fête ses 80 ans, à l’occasion de cette célébration, venez découvrir les lieux et venez participer aux activités proposées !

Jeudi 18 décembre, rendez-vous à la Maison des Loisirs et de la Culture pour un théâtre forum, une diffusion du teaser L’UDAF dans tous ses états et un cocktail.

Vendredi 19 décembre, portes ouvertes à l’UDAF 36, expositions, diffusion du film L’UDAF dans tous ses états , un cocktail/gâteau et pour finir des contes en pyjamas pour les enfants.

Réservation sur le site internet de l’UDAF 36 ou via les QR codes sur l’affiche. .

7 bis Rue des Ingrains Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

UDAF 36 is celebrating its 80th anniversary, so come and see for yourself and take part in the activities on offer!

