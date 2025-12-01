L’UDAF 36 fête ses 80 ans Châteauroux
L’UDAF 36 fête ses 80 ans Châteauroux jeudi 18 décembre 2025.
L’UDAF 36 fête ses 80 ans
7 bis Rue des Ingrains Châteauroux Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-18
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-18
L’UDAF 36 fête ses 80 ans, à l’occasion de cette célébration, venez découvrir les lieux et venez participer aux activités proposées !
Programme
Jeudi 18 décembre, rendez-vous à la Maison des Loisirs et de la Culture pour un théâtre forum, une diffusion du teaser L’UDAF dans tous ses états et un cocktail.
Vendredi 19 décembre, portes ouvertes à l’UDAF 36, expositions, diffusion du film L’UDAF dans tous ses états , un cocktail/gâteau et pour finir des contes en pyjamas pour les enfants.
Réservation sur le site internet de l’UDAF 36 ou via les QR codes sur l’affiche. .
7 bis Rue des Ingrains Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
English :
UDAF 36 is celebrating its 80th anniversary, so come and see for yourself and take part in the activities on offer!
L’événement L’UDAF 36 fête ses 80 ans Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme