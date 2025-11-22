L’Udaf de Loire-Atlantique fête ses 80 ans ! Salon Mauduit Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Le 8 novembre 1945, l’Udaf de Loire-Atlantique était déclarée en Préfecture.Pour cet anniversaire, l’Udaf prévoit un après-midi convivial pour mettre à l’honneur la force du réseau en réunissant les associations membres, les représentants familiaux et les services aux familles.

Salon Mauduit Nantes 44100

https://www.udaf44.fr/ludaf-de-loire-atlantique-fete-ses-80-ans/