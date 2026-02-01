Ludaventure d’hiver 2ème édition Salle des Fêtes Cornimont

Ludaventure d’hiver 2ème édition

Salle des Fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 13:00:00

fin : 2026-02-15 22:00:00

2026-02-15

2ème édition du LUDAVENTURE D’HIVER par le Groupement d’Interventions Ludiques (G.I.L). Entrée libre et petite restauration sur place. Au programme de la journée après-midi et soirée jeux de société (à partir de 2 ans), défi rapidité avec lot à gagner, jeu fil rouge pour les enfants, vente de jeux d’occasion et tombola, tournois de jeux de société avec un lot à gagner pour le vainqueur (inscription sur place), et apéro jeux d’ambiance (mots, mimes, chants…). Amusement garanti !Tout public

Salle des Fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont 88310 Vosges Grand Est groupeinterventionsludiques@gmail.com

English :

2nd edition of the LUDAVENTURE D’HIVER by the Groupement d’Interventions Ludiques (G.I.L). Free admission and light refreshments on site. The day’s program includes: afternoon and evening board games (from 2 years), a speed challenge with a prize to be won, a red thread game for children, sale of second-hand games and a tombola, board game tournaments with a prize to be won by the winner (registration on site), and an aperitif with atmospheric games (words, mimes, songs…). Fun guaranteed!

