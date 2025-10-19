Ludi Théâtre d’improvisation Loudun
Ludi Théâtre d’improvisation Loudun samedi 28 février 2026.
Ludi Théâtre d’improvisation
Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Pour commencer l’année 2026 , nous vous offrons un programme vivifiant.
N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !
Par SMS ou sur HelloAsso .
Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17
English : Ludi Théâtre d’improvisation
German : Ludi Théâtre d’improvisation
Italiano :
Espanol : Ludi Théâtre d’improvisation
L’événement Ludi Théâtre d’improvisation Loudun a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais