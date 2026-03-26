Ludicklandes en jeux

Bourse du travail,Pl. Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’association vous ouvre exceptionnellement ses portes sur 2 dimanches

Dimanche 12 avril et 7 juin

Ne manquez surtout pas ces après-midi jeux avec Ludiklandes, un vrai temps à partager, toutes générations.

L’association vous ouvre exceptionnellement ses portes sur 2 dimanches

Dimanche 12 avril et 7 juin

Ne manquez surtout pas ces après-midi jeux avec Ludiklandes, un vrai temps à partager, toutes générations. .

Bourse du travail,Pl. Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 15 70 37

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English : Ludicklandes en jeux

Exceptionally, the association will be opening its doors on 2 Sundays:

Sunday, April 12 and June 7

Don’t miss these game afternoons with Ludiklandes, a real treat for all generations.

L’événement Ludicklandes en jeux Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Morcenx