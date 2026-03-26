Ludicklandes en jeux Morcenx-la-Nouvelle
Ludicklandes en jeux Morcenx-la-Nouvelle dimanche 12 avril 2026.
Ludicklandes en jeux
Bourse du travail,Pl. Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’association vous ouvre exceptionnellement ses portes sur 2 dimanches
Dimanche 12 avril et 7 juin
Ne manquez surtout pas ces après-midi jeux avec Ludiklandes, un vrai temps à partager, toutes générations.
L’association vous ouvre exceptionnellement ses portes sur 2 dimanches
Dimanche 12 avril et 7 juin
Ne manquez surtout pas ces après-midi jeux avec Ludiklandes, un vrai temps à partager, toutes générations. .
Bourse du travail,Pl. Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 15 70 37
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English : Ludicklandes en jeux
Exceptionally, the association will be opening its doors on 2 Sundays:
Sunday, April 12 and June 7
Don’t miss these game afternoons with Ludiklandes, a real treat for all generations.
L’événement Ludicklandes en jeux Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Morcenx
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