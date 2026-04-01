Ludi’Creuse festival Esplanage Charles de Gaulle Aubusson

Aubusson

Ludi’Creuse festival

Esplanage Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Durant deux jours, le Ludi’Creuse Festival vous donne rendez-vous à Aubusson pour rencontrer les acteurs du monde ludique creusois et vous présenter des jeux pour petits et grands.

Au programme de l’édition 2026

– Plusieurs espaces jeux de société

– Tournois de jeux de société

– Tournois de cartes Magic

– Initiations au jeu de rôles

– Initiation au jeu de figurines

– Espace et tournois rétrogaming

– Défis et mini-jeux

– Dépôt-vente de jeux de société

Entrée à prix libre

Restauration possible sur place (buvette et foodtrucks) .

Esplanage Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine ludi.creuse.festival@outlook.fr

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English : Ludi’Creuse festival

L’événement Ludi’Creuse festival Aubusson a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Aubusson-Felletin