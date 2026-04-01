Ludi’Creuse festival Esplanage Charles de Gaulle Aubusson
Ludi’Creuse festival Esplanage Charles de Gaulle Aubusson samedi 18 avril 2026.
Aubusson
Ludi’Creuse festival
Esplanage Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Durant deux jours, le Ludi’Creuse Festival vous donne rendez-vous à Aubusson pour rencontrer les acteurs du monde ludique creusois et vous présenter des jeux pour petits et grands.
Au programme de l’édition 2026
– Plusieurs espaces jeux de société
– Tournois de jeux de société
– Tournois de cartes Magic
– Initiations au jeu de rôles
– Initiation au jeu de figurines
– Espace et tournois rétrogaming
– Défis et mini-jeux
– Dépôt-vente de jeux de société
Entrée à prix libre
Restauration possible sur place (buvette et foodtrucks) .
Esplanage Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine ludi.creuse.festival@outlook.fr
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English : Ludi’Creuse festival
L’événement Ludi’Creuse festival Aubusson a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Aubusson-Felletin
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