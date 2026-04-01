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Ludi’Creuse festival Esplanage Charles de Gaulle Aubusson

Ludi’Creuse festival Esplanage Charles de Gaulle Aubusson

Ludi’Creuse festival Esplanage Charles de Gaulle Aubusson samedi 18 avril 2026.

Lieu : Esplanage Charles de Gaulle

Adresse : Esplanade Charles de Gaulle

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Aubusson

Ludi’Creuse festival

Esplanage Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Durant deux jours, le Ludi’Creuse Festival vous donne rendez-vous à Aubusson pour rencontrer les acteurs du monde ludique creusois et vous présenter des jeux pour petits et grands.

Au programme de l’édition 2026
– Plusieurs espaces jeux de société
– Tournois de jeux de société
– Tournois de cartes Magic
– Initiations au jeu de rôles
– Initiation au jeu de figurines
– Espace et tournois rétrogaming
– Défis et mini-jeux
– Dépôt-vente de jeux de société
Entrée à prix libre
Restauration possible sur place (buvette et foodtrucks)   .

Esplanage Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine   ludi.creuse.festival@outlook.fr

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English : Ludi’Creuse festival

L’événement Ludi’Creuse festival Aubusson a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Aubusson-Felletin

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