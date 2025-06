Ludi’Famille Pôle Coopératif Revigny-sur-Ornain 5 juillet 2025 10:00

Meuse

Ludi’Famille Pôle Coopératif 12 Rue victor hugo Revigny-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : Samedi 2025-07-05 10:00:00 - 17:00:00

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 17:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Venez vivre une journée en famille placée sous le signe du jeu, de la nature, de la créativité et du numérique !

Espace ludique jeux en bois, jeux de société, grand jeu de piste.

Espace nature bricolage nature, parcours sensoriel pieds-nus.

Espace numérique initiation à la programmation ludique, battle numérique enfants vs parents.

Espace créatif création de cadre personnalisé à emporter.

Zone pique-nique à disposition pour une pause détente.

Une journée pour s’amuser, découvrir, apprendre… ensemble !

Gratuit.Tout public

0 .

Pôle Coopératif 12 Rue victor hugo

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 7 69 37 47 41 contact@pole-cooperatif.fr

English :

Come and enjoy a family day of play, nature, creativity and digital technology!

Play area: wooden games, board games, treasure hunt.

Nature area: nature crafts, barefoot sensory trail.

Digital area: introduction to fun programming, children vs. parents digital battle.

Creative area: creation of personalized frames to take home.

Picnic area for a relaxing break.

A day of fun, discovery and learning? together!

Free admission.

German :

Erleben Sie einen Tag mit der ganzen Familie, der im Zeichen von Spiel, Natur, Kreativität und Digitalisierung steht!

Spielbereich: Holzspiele, Gesellschaftsspiele, große Schnitzeljagd.

Naturbereich: Basteln in der Natur, sensorischer Barfußparcours.

Digitaler Bereich: Einführung in die spielerische Programmierung, digitales Battle Kinder vs. Eltern.

Kreativbereich: Gestaltung eines individuellen Bilderrahmens zum Mitnehmen.

Picknickbereich für eine entspannende Pause zur Verfügung.

Ein Tag, um Spaß zu haben, zu entdecken und zu lernen? gemeinsam!

Kostenlos.

Italiano :

Venite a godervi una giornata in famiglia tra giochi, natura, creatività e tecnologia digitale!

Area divertimento: giochi in legno, giochi da tavolo, caccia al tesoro.

Area natura: attività manuali nella natura, percorso sensoriale a piedi nudi.

Area digitale: introduzione alla programmazione ludica, battaglia digitale tra bambini e genitori.

Area creativa: creazione di una cornice personalizzata da portare a casa.

Area picnic per una pausa rilassante.

Una giornata di divertimento, scoperta e apprendimento… insieme!

Il tutto gratuitamente.

Espanol :

Ven a disfrutar en familia de un día de juegos, naturaleza, creatividad y tecnología digital

Área lúdica: juegos de madera, juegos de mesa, búsqueda del tesoro.

Área de naturaleza: manualidades en la naturaleza, recorrido sensorial descalzo.

Espacio digital: iniciación a la programación lúdica, batalla digital niños contra padres.

Espacio creativo: creación de un marco personalizado para llevar a casa.

Zona de picnic para relajarse.

Un día de diversión, descubrimiento y aprendizaje… ¡juntos!

Todo gratuito.

