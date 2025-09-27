Ludificio Des Parties de Jeux pour Tous Espace Pierre et Marie Curie Salle expression Granville

Espace Pierre et Marie Curie Salle expression 401 Rue Saint-Nicolas Granville Manche

Début : 2025-09-27

fin : 2026-06-27

2025-09-27

L’association Ludificio vous invite à ses sessions de jeux de société hebdomadaires, tous les samedis, un rendez-vous incontournable pour les passionnés et les curieux ! Plongez dans notre ludothèque de plus de 300 jeux récents et modernes, et laissez-vous guider par nos animateurs.

Que vous veniez en famille, entre amis ou en solo, vous trouverez la table idéale. Découvrez des jeux d’ambiance, de stratégie ou des pépites méconnues. C’est l’occasion parfaite de s’amuser, de faire de nouvelles rencontres et de partager des moments conviviaux loin des écrans.

horaires de 14h à 19h et de 20h à 23h. .

