Ludigones Bibliothèque Clémence Lortet Lyon

Ludigones Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Clémence Lortet Rhône

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Séance de jeux de société sélectionnés par les bibliothécaires !

Plongez dans des univers ludiques venus du Japon : certains jeux s’inspirent de traditions japonaises, d’autres ont été imaginés et créés directement au Japon.

Stratégie, rires et découvertes sont au programme, et il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Préparez-vous à des parties endiablées… on n’en voit pas le bout !

Bibliothèque Clémence Lortet 35 Rue Bossuet, 69006 Lyon, France Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472535830 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/bibliotheque-du-6eme-arrondissement-clemence-lortet Installée sur 2 étages, elle offre de nombreux services autour du savoir, du numérique et des jeux.

Dénommée Clémence Lortet en hommage à cette botaniste lyonnaise audacieuse qui a marqué le siècle des Lumières, certains espaces de la bibliothèque ont été décorés par un papier-peint créé spécialement par une étudiante de l’École nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon qui s’est inspiré des travaux de cette scientifique.

Jeux de société Japon – © Maël Brustlein