Ludik Factory Halloween en danse ! Ludik Factory Bergerac

Ludik Factory 9 Route d’Agen Bergerac Dordogne
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Le Ludik Factory restaurant et bar à thème à Bergerac, vous propose une soirée halloween sous le signe de la danse ! L’association Ribambelle sera présente deux stages et une soirée dansante.
19h 20h stage de Charleston 5€
20h-21h stage de Lindy Hop 5€
21h 23h30 soirée dansante west coast swing , rock et lindy
Bénéficiez de 10% sur les boissons pour toutes les personnes déguisées .
