Ludiklandes joue à La Lanterne

La Lanterne 20 Pl. Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Ludiklandes, association de jeux de société moderne, vous propose de les retrouver à la librairie La Lanterne pour une soirée jeux fort conviviale. Rejoignez-les !

Rendez-vous Les vendredi 03 avril, 24 avril et 03 juin à 20h

Ludiklandes, association de jeux de société moderne, vous propose de les retrouver à la librairie La Lanterne pour une soirée jeux fort conviviale. Rejoignez-les !

Rendez-vous Les vendredi 03 avril, 24 avril et 03 juin à 20h .

La Lanterne 20 Pl. Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 15 70 37 asso@ludiklandes.fr

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English : Ludiklandes joue à La Lanterne

Ludiklandes, a modern board games association, invites you to join them at the La Lanterne bookshop for a convivial evening of games. Come and join them!

Dates Friday April 03, April 24 and June 03 at 8pm

L’événement Ludiklandes joue à La Lanterne Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Morcenx