Ludiklandes joue à la lanterne Morcenx-la-Nouvelle
Ludiklandes joue à la lanterne Morcenx-la-Nouvelle vendredi 24 avril 2026.
Ludiklandes joue à la lanterne
La Lanterne 20 Pl. Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Ludiklandes, association de jeux de société moderne, vous propose de les retrouver à la librairie La Lanterne pour une soirée jeux fort conviviale. Rejoignez-les !
Rendez-vous Les vendredi 03 avril, 24 avril et 03 juin à 20h
Ludiklandes, association de jeux de société moderne, vous propose de les retrouver à la librairie La Lanterne pour une soirée jeux fort conviviale. Rejoignez-les !
Rendez-vous Les vendredi 03 avril, 24 avril et 03 juin à 20h .
La Lanterne 20 Pl. Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 15 70 37 asso@ludiklandes.fr
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English : Ludiklandes joue à la lanterne
Ludiklandes, a modern board games association, invites you to join them at the La Lanterne bookshop for a convivial evening of games. Come and join them!
Dates Friday April 03, April 24 and June 03 at 8pm
L’événement Ludiklandes joue à la lanterne Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morcenx