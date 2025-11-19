Ludilo Brûlon

Un spectacle dédié pour les 18 mois 5 ans

Tout est jeu dans la vie du tout-petit, qui, d’essais successifs en découvertes accidentelles, plonge dans le plaisir d’expérimenter. C’est cette dimension, absolument précieuse et si libre, du rapport de l’enfant au jeu que nous souhaitons explorer. Ainsi, dans un espace circulaire, deux comédiennes-manipulatrices inventent des univers à base de jouets dans une chorégraphie de corps et de sons. Il s’agit ici de croiser le geste de l’interprète qui manipule à celui de l’enfant qui joue. Parce qu’en théâtre d’objet, il suffit d’un regard, d’un geste, de l’envie mêlée de l’acteur·trice et du public d’y croire, et déjà on projette la vie. .

