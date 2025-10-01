Ludilo Le Mouton Carré

L'Entracte, Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08 11:05:00

2026-04-08

Théâtre d’Objets Chorégraphié 35 min. dès 18 mois

Tout est jeu dans la vie des tout-petits. C’est cette dimension infiniment précieuse et libre que la compagnie Le Mouton Carré explore avec Ludilo. Une plongée pour (très) petits et grands dans le plaisir d’expérimenter !

Au cœur d’un espace circulaire, deux comédiennes inventent d’incroyables histoires à partir de jouets aussi simples qu’un train en bois ou une vache en plastique. Telles des enfants capables de transformer en un clin d’œil une voiture en avion à réaction ou un bâton en épée magique, elles donnent vie à ces objets du quotidien en mêlant manipulation, théâtre corporel et bruitages. Pour son premier spectacle destiné à la toute petite enfance, Le Mouton Carré s’inspire de ce monde imaginaire foisonnant que les enfants excellent à fabriquer. Une parenthèse lumineuse et espiègle qui rappelle que, pour les tout-petits, le jeu est le début du je .

Distribution

Bénédicte Gougeon mise en scène

Caroline Cybula & Victoria Jehanne interprétation

Caroline Cybula écriture corporelle

Céline Schnepf regard extérieur pour la mise en scène

Lauriane Douchin regard extérieur pour l’écriture corporelle

Lucie Gerbet & Bénédicte Gougeon scénographie

Félicien David conseil en musique

Romain Voisinne création lumière .

L'Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

