Ludilo Le Sabot d’Or Saint-Gilles Dimanche 25 janvier 2026, 11h00, 16h00 Ille-et-Vilaine

Tarif unique : 6 € / Sortir ! 4 €

Théâtre d’objets chorégraphié et ludique

Dans un espace circulaire, deux comédiennes-manipulatrices inventent des univers à base de jouets dans une chorégraphie de corps et de sons. Car tout est jeu dans la vie du tout-petit, qui, d’essais successifs en découvertes accidentelles, plonge dans le plaisir d’expérimenter.

Une création lumineuse et espiègle

Dimanche 25 janvier à 11 h et 16h

18 mois >7 ans – 35 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-25T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T16:30:00.000+01:00

http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale culture@saint-gilles35.fr https://www.fnacspectacles.com/venue/le-sabot-dor-st-gilles-70323/

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27