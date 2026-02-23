Ludimômes Maison de Quartier La Touche Rennes

Entrée libre, gratuit

Une après-midi jeux en famille

Déjà la 4ème édition de Ludimômes !
Un événement gratuit, ouvert à toutes et à tous. Ludimômes, c’est une après-midi jeux en famille, avec diverses animations : jeux de société, espace imagination, coin lecture, espace sensoriel, et autres surprises !
Vous retrouvez également les jeunes de la Maison de Quartier au stand de restauration sucrée.
On se retrouve samedi 21 mars, de 15h à 19h, dans l’annexe de la Maison de Quartier ! La ludothèque sera également ouverte pour profiter d’un maximum d’autres jeux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-21T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-21T19:00:00.000+01:00

https://www.mqlt.fr  http://www.mqlt.fr 0299544512 contact@mqlt.fr

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
contact@mqlt.fr 0299544512


