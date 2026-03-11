Ludimômes un festival de jeux de société pour les familles

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Programmation détaillée à la mi-juin

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

Programmation détaillée à la mi-juin

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités. .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

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English :

Detailed program in mid-June

Mosaïc open: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details about accessibility.

L’événement Ludimômes un festival de jeux de société pour les familles Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme