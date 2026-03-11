Ludimômes un festival de jeux de société pour les familles Houplin-Ancoisne
Ludimômes un festival de jeux de société pour les familles Houplin-Ancoisne dimanche 23 août 2026.
Ludimômes un festival de jeux de société pour les familles
103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Programmation détaillée à la mi-juin
Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.
Programmation détaillée à la mi-juin
Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités. .
103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr
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English :
Detailed program in mid-June
Mosaïc open: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m
The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details about accessibility.
L’événement Ludimômes un festival de jeux de société pour les familles Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme