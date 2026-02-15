Ludiq’ Peluche Ludiq’ Family Expériences Saint-Paul-lès-Dax

Ludiq’ Peluche

Ludiq’ Family Expériences 123 chemin de Talence Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 18.9 – 18.9 – 18.9 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Ludiq’ Peluche crée ton nouvel ami tout doux !

Un moment magique où chaque enfant fabrique sa peluche, avec amour, rires… et un petit cœur secret. .

Ludiq’ Family Expériences 123 chemin de Talence Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 63 64 bienvenue@ludiqfamilyexperiences.fr

English : Ludiq’ Peluche

