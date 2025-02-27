Ludique | Le café des seniors Villers-Saint-Paul
Ludique | Le café des seniors Villers-Saint-Paul jeudi 27 février 2025.
Ludique | Le café des seniors
28 Boulevard de la République Villers-Saint-Paul Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-02-27 14:00:00
fin : 2025-10-16 16:00:00
Date(s) :
2025-02-27 2025-09-11 2025-10-16 2025-11-27 2025-12-18
Amateurs de jeux de société, réjouissez-vous !
La bibliothèque vous ouvre ses portes chaque mois pour un événement convivial et mémorable.
Venez participer à notre café des seniors, une occasion idéale pour (re)découvrir une vaste collection de jeux de société tout en partageant un moment agréable en compagnie de notre équipe bibliothécaire.
L’entrée à cet événement est gratuite et ouverte à tous les passionnés de jeux de société âgés de 65 ans et plus. Cependant, les places sont limitées, alors n’oubliez pas de réserver la vôtre à l’avance pour garantir votre participation.
Contacts: 03 44 74 51 52 ou bibliotheque@villers-saint-paul.fr 0 .
