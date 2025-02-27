Ludique | Le café des seniors Villers-Saint-Paul

Ludique | Le café des seniors

28 Boulevard de la République Villers-Saint-Paul Oise

Début : 2025-02-27 14:00:00

fin : 2025-10-16 16:00:00

2025-02-27 2025-09-11 2025-10-16 2025-11-27 2025-12-18

Amateurs de jeux de société, réjouissez-vous !

La bibliothèque vous ouvre ses portes chaque mois pour un événement convivial et mémorable.

Venez participer à notre café des seniors, une occasion idéale pour (re)découvrir une vaste collection de jeux de société tout en partageant un moment agréable en compagnie de notre équipe bibliothécaire.

L’entrée à cet événement est gratuite et ouverte à tous les passionnés de jeux de société âgés de 65 ans et plus. Cependant, les places sont limitées, alors n’oubliez pas de réserver la vôtre à l’avance pour garantir votre participation.

Contacts: 03 44 74 51 52 ou bibliotheque@villers-saint-paul.fr 0 .

