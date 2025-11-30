Ludivine chante Noël Concert Haguenau

Ludivine chante Noël Concert

5 Rue du Presbytère Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Ce concert féérique marquera le premier dimanche de l’Avent, pour ouvrir ensemble la plus belle période de l’année. Un moment unique où les grands classiques de Noël prennent vie dans un écrin d’émotion et de partage.

Un concert de Noël d’exception avec Ludivine Strasser.

Plongez dans la magie de Noël avec la merveilleuse voix de Ludivine !

De belles surprises musicales viendront ponctuer la soirée pour rendre l’expérience encore plus inoubliable.

Après le concert, profitez d’un moment convivial autour d’un vin chaud et de délicieux gâteaux proposés sur place.

Un concert à voir absolument laissez vous emporter par la féérie de Noël en musique ! 0 .

5 Rue du Presbytère Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 00 41 32 ludivine.strasser@gmail.com

English :

This magical concert marks the first Sunday of Advent, and ushers in the most wonderful time of the year. A unique moment when the great Christmas classics come to life in a setting of emotion and sharing.

German :

Dieses märchenhafte Konzert wird den ersten Adventssonntag markieren, um gemeinsam die schönste Zeit des Jahres zu eröffnen. Ein einzigartiger Moment, in dem die großen Weihnachtsklassiker zum Leben erweckt werden, in einem Schrein der Emotionen und des Teilens.

Italiano :

Questo magico concerto segnerà la prima domenica di Avvento, per inaugurare insieme il periodo più bello dell’anno. Un momento unico in cui i grandi classici del Natale prendono vita in una cornice di emozione e condivisione.

Espanol :

Este concierto mágico marcará el primer domingo de Adviento, para inaugurar juntos la época más maravillosa del año. Un momento único en el que los grandes clásicos navideños cobran vida en un marco de emoción y convivencia.

