Ludivine Faivre, Emporte-moi Petit Kursaal Besançon
Ludivine Faivre, Emporte-moi Petit Kursaal Besançon samedi 28 février 2026.
Ludivine Faivre, Emporte-moi
Petit Kursaal 2 place du théâtre Besançon Doubs
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Bienvenue dans l’univers de LUDIVINE FAIVRE.
Un univers où les mots portent des émotions, où chaque note de musique respire et nous relie.
Emporte-moi , c’est plus qu’un concert, c’est un appel.
Un appel à ressentir, à vibrer, à oser être soi.
Des textes qui touchent, une énergie sincère, et une musique qui pulse au rythme de nos vies.
Ici, on célèbre la joie, l’audace et l’instant présent.
Laissez-vous emporter, laissez-vous surprendre.
Accordéon Benoit Chabod Guitares Rémi Doubi .
Petit Kursaal 2 place du théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 93 06 01 leounglitheatre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ludivine Faivre, Emporte-moi
L’événement Ludivine Faivre, Emporte-moi Besançon a été mis à jour le 2025-12-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS