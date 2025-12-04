Ludivine Faivre, Emporte-moi Petit Kursaal Besançon

Ludivine Faivre, Emporte-moi

Petit Kursaal 2 place du théâtre Besançon Doubs

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Bienvenue dans l’univers de LUDIVINE FAIVRE.

Un univers où les mots portent des émotions, où chaque note de musique respire et nous relie.

Emporte-moi , c’est plus qu’un concert, c’est un appel.

Un appel à ressentir, à vibrer, à oser être soi.

Des textes qui touchent, une énergie sincère, et une musique qui pulse au rythme de nos vies.

Ici, on célèbre la joie, l’audace et l’instant présent.

Laissez-vous emporter, laissez-vous surprendre.

Accordéon Benoit Chabod Guitares Rémi Doubi .

Petit Kursaal 2 place du théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 93 06 01 leounglitheatre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ludivine Faivre, Emporte-moi

L’événement Ludivine Faivre, Emporte-moi Besançon a été mis à jour le 2025-12-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS