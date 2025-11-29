Ludivine Faivre, Emporte moi Petit Kursaal Besançon

Ludivine Faivre, Emporte moi

Petit Kursaal 2 place du theatre Besançon Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Emporte-moi, ce n’est pas seulement un concert, c’est un appel. Un appel à ressentir, à vibrer, à oser être soi. Ludivine Faivre — autrefois connue sous le nom de La Lue — ouvre un nouveau chemin où chansons et poésie se rencontrent. Ici, la joie, l’audace et l’instant présent se célèbrent pleinement. Laissez- vous emporter. Laissez vous surprendre.

Mise en scène Pierre Louis

Accordéon Benoit Chabod

Guitare Rémi Doubi

(Beatmaking Flavien Van Landuyt) .

Petit Kursaal 2 place du theatre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 93 06 01 leounglitheatre@gmail.com

English : Ludivine Faivre, Emporte moi

L’événement Ludivine Faivre, Emporte moi Besançon a été mis à jour le 2025-11-29 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON