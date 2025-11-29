Ludivine Faivre, Emporte moi Petit Kursaal Besançon
Ludivine Faivre, Emporte moi Petit Kursaal Besançon samedi 28 février 2026.
Ludivine Faivre, Emporte moi
Petit Kursaal 2 place du theatre Besançon Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Emporte-moi, ce n’est pas seulement un concert, c’est un appel. Un appel à ressentir, à vibrer, à oser être soi. Ludivine Faivre — autrefois connue sous le nom de La Lue — ouvre un nouveau chemin où chansons et poésie se rencontrent. Ici, la joie, l’audace et l’instant présent se célèbrent pleinement. Laissez- vous emporter. Laissez vous surprendre.
Mise en scène Pierre Louis
Accordéon Benoit Chabod
Guitare Rémi Doubi
(Beatmaking Flavien Van Landuyt) .
Petit Kursaal 2 place du theatre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 93 06 01 leounglitheatre@gmail.com
